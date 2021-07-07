Klavye şampiyonlarına plaket verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Klavye şampiyonlarına plaket verildi

Klavye şampiyonlarına plaket verildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Intersteno tarafından organize edilen Dünya Klavye yarışmasında dereceye giren Sandıklı ve Şuhutlu öğrencilere plaket verildi.

Intersteno tarafından organize edilen Dünya Klavye yarışmasında dereceye giren Sandıklı ve Şuhutlu öğrencilere plaket verildi.

Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi'nde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, F Klavye Afyonkarahisar Platformu Başkanı Prof. Dr. Belkız Özkara, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından gelen EBA TV ekibi diğer öğrencilere örnek olmak amacıyla şampiyon olan öğrenciler ile program çekimi gerçekleştirdi.

Tören sonunda dereceye giren öğrencilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt Sandıklı ilçesindeki Şehit Ahmet Yumak Anaokulunu ziyaret etti.

Öğrenciler için kurulan "Tarım Atölyesi" ve "Kum Merkezi" çalışmaları hakkında bilgi alan Yalçın, okulda oluşturulan alanların öğrenciler için öneminden bahsederek, öğrencilerin doğa sevgisi ve farkındalık kazanmaları, bilimsel düşünme becerilerini desteklemeleri açısından okullarda oluşturulan bu alanları desteklediğini söyledi.

Klavye şampiyonlarına plaket verildi
Klavye şampiyonlarına plaket verildi
Klavye şampiyonlarına plaket verildi
Klavye şampiyonlarına plaket verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Milli Eğitim Bakan Selçuk: 'Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Milli Eğitim Bakan Selçuk: "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Kartal Tibet Selin Şekerci
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Klavye şampiyonlarına plaket verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 17:20:56. #1.15#

title