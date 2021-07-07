Klavye şampiyonlarına plaket verildi

Intersteno tarafından organize edilen Dünya Klavye yarışmasında dereceye giren Sandıklı ve Şuhutlu öğrencilere plaket verildi.

Intersteno tarafından organize edilen Dünya Klavye yarışmasında dereceye giren Sandıklı ve Şuhutlu öğrencilere plaket verildi.

Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi'nde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, F Klavye Afyonkarahisar Platformu Başkanı Prof. Dr. Belkız Özkara, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından gelen EBA TV ekibi diğer öğrencilere örnek olmak amacıyla şampiyon olan öğrenciler ile program çekimi gerçekleştirdi.

Tören sonunda dereceye giren öğrencilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt Sandıklı ilçesindeki Şehit Ahmet Yumak Anaokulunu ziyaret etti.

Öğrenciler için kurulan "Tarım Atölyesi" ve "Kum Merkezi" çalışmaları hakkında bilgi alan Yalçın, okulda oluşturulan alanların öğrenciler için öneminden bahsederek, öğrencilerin doğa sevgisi ve farkındalık kazanmaları, bilimsel düşünme becerilerini desteklemeleri açısından okullarda oluşturulan bu alanları desteklediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy