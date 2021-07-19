KKTC'ye ilk kulacı eski Bakan Tüzmen attı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen açık su maratonu, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in iskeleden serin sulara atlamasıyla başladı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen açık su maratonu, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in iskeleden serin sulara atlamasıyla başladı. Tüzmen ile beraberindeki 7 milli sporcu, 90 kilometrelik parkuru 30-35 saatte yüzerek Girne Çıkartma Plajı'na ulaşacak.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü'nce 'Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs'a' sloganıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde açık su maratonu düzenlendi. Bu yıl ikinci kez organize edilen maraton öncesi saat 05.45'te Anamur İskelesi'nde yapılan törene kent protokolü, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile milli sporcular Tarkan Tüzmen, Emre Erdoğan, Özlem Ör, Melike Öztürk, Nilay Erkal, Uğur Çiftçi ve Cem Kani katıldı.

Törende konuşan Kürşad Tüzmen, Türkiye'ye karşı siyaset ve ekonomide olduğu gibi sporda da ambargo uygulandığını kaydetti. Bu nedenle Türkiye'nin bütün sporcularını olimpiyatlara ve dünya yarışlarına götüremediğini dile getiren Tüzmen, "İnşallah biz, çıkartma gemisinin çıktığı 20 Temmuz tarihinde, Kıbrıs kıyılarında olacağız. Burada 47 sene önceki şehitlerimizi, gazilerimizi, anacağız. Bazıları bu tabiri sevmiyor ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim yavru vatanımızdır. Burası ana vatandır, orası yavru vatandır. Hatta Cumhurbaşkanlarımız son dönemde bu tanımı daha da ilerlettiler; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere üç devlet bir millet kavramını ortaya koydular. Dolayısıyla bizim taşıyacağımız bayrak, bizim soydaşlarımıza karşı kıyıda onların daima yanında ve her zaman beraber çalışma isteğimiz olduğunu gösterecek bir davranış olacaktır" dedi.KKTC'Lİ SPORCULARA AMBARGOİstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı sporculara uluslararası alanda uygulanan ambargolara dikkat çekmek ve Türkiye'ye yeni bir açık deniz parkuru kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.KÖPEK BALIKLARINDAN KELEPÇE KORUYACAK

Konuşmaların ardından milli yüzücüler son hazırlıklarını yaptı. Aynı zamanda milli yüzücü olan Kürşad Tüzmen ve diğer sporcular, KKTC'ye götürecekleri Türk bayraklarını protokolden aldı. Sporcuların ayak bileklerine, 30- 35 saat sürecek olan maratonda köpek balığı saldırılarına karşın manyetik kelepçe takıldı. Ardından verilen startla maratonun ilk kulacını iskeleden atlayan Kürşad Tüzmen attı. Girne Çıkartma Plajı'nda bitmesi planlanan maraton boyunca sporcuların kafes olmadan yüzeceği belirtildi. Sporculara maraton boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi eşlik edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal