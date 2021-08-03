KKTC, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ekip gönderiyor
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KKTC, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ekip gönderiyor

KKTC, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ekip gönderiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için personel, araç ve ekipmanların yola çıkacağını ifade ederek, "Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için personel, araç ve ekipmanların yola çıkacağını ifade ederek, "Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Türkiye'de birçok noktada orman yangınları devam ederken, dost ve kardeş ülkelerden destek ekipleri Türkiye'ye gelmeye sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerinden oluşturulan heyetin araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye gideceğini belirtti. Saner, "Anavatan Türkiye'mizin farklı noktalarında korkutucu boyutlara varan orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere KKTC olarak Anavatan Türkiye'mize ekip gönderiyoruz. Personel, araç ve ekipmanlar yarın yola çıkacaklardır" diye konuştu.

"Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiye'mizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullanan Saner, "Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerimizden oluşturduğumuz heyetimiz araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecektir" açıklamasında bulundu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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