KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Gaziantep'te

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.



Temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Vali Vekili Uğur Aladağ tarafından karşılandı.



Valilik şeref defterini imzalayan Ataoğlu, Aladağ'dan kent hakkında bilgi aldı.



Bakan Ataoğlu 2 gündür Gaziantep'te yoğun ve verimli görüşmeler yaptığını belirterek "Gaziantep'te yaptığımız görüşmeler çerçevesinde yaşadığımız mutluluğu bir kez daha ifade etmek istiyorum. KKTC Bakanı olarak 2 gün boyunca yapacağımız görüşmeler sonuncunda aramızdaki bağın her alanda daha da aratacağına inanıyorum. KKTC'den Gaziantep'e her gün mutlaka bir uçak seferi yapılıyor. Gaziantep KKTC'den en fazla uçuş yapılan 3 kentten biridir. Bu uçak seferleri bile aramızdaki bağın en önemli göstergesidir." diye konuştu.



Vali Vekili Aladağ da ziyaretten memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Ataoğlu'na teşekkür etti.