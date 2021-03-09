KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri
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KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri

09.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:46
KKTC sokaklarında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sokaklarına ABD'de reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sokaklarına ABD'de reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanlarına tepkiler devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve turizm şehri Girne sokaklarına New York'taki reklama tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC sokaklarında 'Love Erdoğan' afişleri
KKTC sokaklarında 'Love Erdoğan' afişleri
KKTC sokaklarında 'Love Erdoğan' afişleri
KKTC sokaklarında 'Love Erdoğan' afişleri
KKTC sokaklarında 'Love Erdoğan' afişleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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