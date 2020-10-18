KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik
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KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik

18.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Çavuşoğlu'ndan tebrik mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TEBRİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik

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