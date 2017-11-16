KKTC'nin 34. Kuruluş Yıldönümü Belçika'da Kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 34. yıldönümü Belçika’da kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 34. yıldönümü Belçika'da kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 34. yıldönümü Belçika'nın başkenti Brüksel'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan KKTC Temsilcilik İkametgahında, düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. KKTC Brüksel Büyükelçisi Damla Güçlü ile eşi Mustafa Güçlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, NATO Büyükelçisi Mehmet Fatih Ceylan ve NATO nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Koramiral Serdar Dülger'in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı diplomat ile sivil örgüt temsilcileri katıldı.
KKTC'nin kuruluşunun 34. yıldönümü dolayısıyla duygu ve düşüncelerini ifade eden KKTC Brüksel Büyükelçisi Damla Güçlü yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunu gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Bundan sonra da daha ileriye gitmek için hepimiz çaba göstereceğiz. Bilindiği üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kolay kurulmadı, onun için de ekstra çaba göstermemiz gerekiyor. Maalesef bugün Kuzey Kıbrıs halkı hala istenilen refah seviyesinde değil. Çok çalışarak daha iyi, daha refah içinde olacağımız bir seviyeye geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL