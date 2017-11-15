KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü - Stockholm
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.
KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Mustafa Güven'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Sema Coşaroğlu, Askeri Ataşe Albay Metin Demirkıran, Atlasglobal Havayolları İskandinavya Müdürü Ayşe Mısırlı, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlikte konuşan Güven, Kıbrıs Türk halkının, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 15 Kasım 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Resepsiyonda, Stockholm'de yaşayan Kıbrıslı sanatçı Bora Serbülent gitarıyla konser verdi.