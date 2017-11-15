KKTC'nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü
İzmir'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
İzmir'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
KKTC İzmir Konsolosluğunun ev sahipliğinde, İzmir Hilton Oteli'nde verilen resepsiyonda konuşma yapan KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Kıbrıs Türk halkının hür idaresiyle kendi geleceğini belirleme mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu, bundan 33 yıl önce tüm dünyaya kanıtladığını ve 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederek tarihi mücadelesini taçlandırdığını vurguladı.
Emin, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesinin Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ile başladığını ve 11 yıllık direnişin ardından 1974 yılında ana vatan Türkiye'nin de yardımlarıyla özgürlüğün kazanıldığını söyledi.
Cumhuriyet yıllarında yapılan atılımların altını çizen Emin, "Anavatan Türkiye'nin manevi desteği yanı sıra bizlere sağladığı mali desteğiyle hayata geçirilen projelerle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararlı bir şekilde kalkınmaya devam etmektedir. Her alanda ana vatanımız yardımlarıyla yanımızdadır. Kıbrıs Türkü diline, dinine, milletine, kültürüne, vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir." dedi.
Kıbrıs Türk ve Rum tarafı arasındaki görüşmelere de değinen Emin, şunları kaydetti:
"Yıllardır süregelen görüşmelerde hedefimiz, siyasi eşitlik, egemen eşitlik ve özgürlük temelinde adil ve kalıcı bir çözüm olmuştur. Olmazsa olmazlarımız; ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs'taki varlığı, tüm adadaki barışın ve huzurun teminatıdır. Her iki taraf arasında müzakereler devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki eşit halktan ve onların kurdukları yönetimlerden oluşturulacak gerçek bir federasyon kurma çabası içerisindedir. Hedefimiz iki kesimli iki kurucu devletten oluşan, eşitlik ilkesine dayalı, haklarımızın korunduğu yeni bir federasyondur. Kıbrıs Rum kesimi çeşitli gerekçelerle müzakere masasından kaçmaya devam etmektedir. Yunanistan ise Türk askerlerinin adadan gitmesi ön koşulunu öne sürerek görüşmeleri baltalamaktadır. Anavatan Türkiye'nin garantörümüz olarak var olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir."
Konuşmanın ardından, İpal Emin ve konuklar İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, üzerinde Türkiye ve KKTC bayraklarının bulunduğu "Cumhuriyet" pastasını hep birlikte kesti.
Resepsiyonda sahne alan dansçı çift gösterilerinin sonunda Türkiye ve KKTC bayrakları açtı.
Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği geceye Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, gaziler, iş adamları, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.