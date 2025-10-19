Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımı bitti. Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütüldü. KKTC Kıbrıs seçimlerinde ne oldu?

KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI BELLİ OLDU

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı ise yüzde 64,87 olarak kaydedildi. Diğer adayların oy oranları ise yüzde 1'in altında kaldı.

SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN BAHÇELİ'DEN OLAY ÇAĞRI

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çarpıcı bir çıkış geldi. KKTC parlamentosunun toplanarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ilan etmelerini isteyen Bahçeli, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasında, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, KKTC'NİN EGEMENLİK HAKLARINI VE ÇIKARLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, seçimin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her türlü platformda savunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KKTC VE KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE, KIBRIS TÜRK HALKININ HUZUR, REFAH VE KALKINMASINA YÖNELİK GAYRETLERE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. KKTC'de bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olması dileğinde bulunularak, "Ana vatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir." denildi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VE 'FEDERASYON' TARTIŞMASI

KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya dönemi, Kıbrıs meselesinin çözümüne odaklıydı. Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen isim olan Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile federasyon modelini meselenin çözümü için adres gösteriyordu. 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ersin Tatar ise Türkiye'nin de destek verdiği iki devletli çözüm modelini savunuyordu.