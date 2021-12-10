KKTC'den GKRY'nin Doğu Akdeniz'de verdiği tek taraflı arama lisansına sert tepki - Haberler
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KKTC'den GKRY'nin Doğu Akdeniz'de verdiği tek taraflı arama lisansına sert tepki

KKTC'den GKRY'nin Doğu Akdeniz'de verdiği tek taraflı arama lisansına sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de 5'inci parselde bulunan hidrokarbon arama sahasını tek taraflı olarak Exxon-Mobil ile Katar Petrolleri şirketler ortaklığına lisans vermesine sert tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de 5'inci parselde bulunan hidrokarbon arama sahasını tek taraflı olarak Exxon-Mobil ile Katar Petrolleri şirketler ortaklığına lisans vermesine sert tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de 5'inci parselde bulunan hidrokarbon arama sahasını tek taraflı olarak Exxon-Mobil ile Katar Petrolleri şirketler ortaklığına lisans vermesine sert tepki gösterdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Exxon-Mobil ve Katar Petrolleri şirketler ortaklığı ile GKRY arasında "Arama ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi" imzalanmasının ve Rum tarafının bu ve benzeri tek yanlı hareketlerinin bölgede kimin gerginlikten yana olduğunu teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tek yanlı adımın, Kıbrıs Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen, Kıbrıs Türk halkının haklarının açık bir şekilde gasp edilmesi ve Türkiye'nin bölgedeki haklarının yok sayılmasının Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tescili anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm yapıcı önerilerini görmezden gelen Rum tarafının, Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki gerginliği daha da tırmandırmaya çalışmasına seyirci kalmamız mümkün değildir. Rum tarafının bu faaliyetlerine devam etmesi karşısında, anavatan Türkiye ile birlikte bölgedeki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla muhafaza etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine de yer verildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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