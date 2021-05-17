KKTC'de son 24 saatte 31'i yerel 38 yeni vaka
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KKTC'de son 24 saatte 31'i yerel 38 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 31'i yerel 38 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 31'i yerel olmak üzere 38 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 bin 902'ye ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 31'i yerel olmak üzere 38 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 bin 902'ye ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 443 olduğunu ve 31'i yerel olmak üzere toplam 38 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 43 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 3'ünün havayolu, 4'ünün ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 902'ye ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 19'unun Lefkoşa, 9'unu Girne ve 3'ünün Gazimağusa'da tespit edildiğini aktardı.

KKTC'DE TOPLAM 124 BİN 24 DOZ KORONA VİRÜS AŞISI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saat 18.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 72 bin 783, ikinci doz aşı ise 51 bin 241'e ulaştığı belirtildi. Böylece ülkede toplam uygulanan doz miktarı 124 bin 24'e ulaştı.

(Ayşe Soykıray/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KKTC'de son 24 saatte 31'i yerel 38 yeni vaka - Haberler
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