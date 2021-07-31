Son dakika haberleri: KKTC'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haberi... - KKTC'de ormanlık alanda yangın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
- KKTC'de ormanlık alanda yangın
GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman Dairesine bağlı ekipler, sivil savunma, askeri personel ve belediye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut