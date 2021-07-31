Son dakika haberleri: KKTC'de ormanlık alanda yangın
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Son dakika haberleri: KKTC'de ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - KKTC'de ormanlık alanda yangın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

- KKTC'de ormanlık alanda yangın

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman Dairesine bağlı ekipler, sivil savunma, askeri personel ve belediye ekipleri müdahale ediyor.

Son dakika haberleri: KKTC'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: KKTC'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: KKTC'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: KKTC'de ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut

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