KKTC'de Karadeniz Hamsi Festivaline Büyük İlgi

- KKTC'de Karadeniz Hamsi festivaline büyük ilgi



LEFKOŞA - Karadeniz Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali'nin 10'uncusu, Gazi Mağusa'da gerçekleştirildi.

KKTC Karadeniz Kültür derneği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla bu yıl 10'sunu düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali Gazimağusa Belediyesi'ne ait Pazaryerinde yerinde gerçekleştirildi.

Festivale saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivale KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin Karadeniz kültürünü yansıtan folklor gösterileri, Onay Şahin ve saz ekibinin şarkılarıyla horonlar ile Trabzon' dan özel olarak getirilen 5 ton hamsi ikram edildi.

Gazi Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter festivalde yaptığı konuşmada, "Karadenizliler olarak bu etkinlikte Karadeniz kültürü Gazi Mağusada, Mağusalılara ve ülkemizin değişik yerlerinden gelen tüm insanlarımıza hem hamsinin tadını hem de Karadeniz kültürünü tanıtmış olacaklardır. Bizim görevimiz bu kültürlerin ülkemizde paylaşılıyor olmasıdır. Bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.