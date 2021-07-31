KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı (2)
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KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, daha sonra yaptığı açıklamada, haberi alır almaz bölgeye geldiğini söyleyerek, "Olağanüstü bir gayret var, köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, Sivil Savunma, herkes burada." dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını vurgulayan Tatar, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) de bilgilendirildiğini, helikopter ihtiyacının olabileceğini de belirtti.

Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Saner, gelişmelerin yakından takip edildiğini, yangınla ilgili olarak da Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu aktardı.

KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı (2)
KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı (2)
KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı (2)
KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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