KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Meclis'e yetki KKTC'de Nisan ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için Meclis'e yetki verildi.

KKTC'de Nisan ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için Meclis'e yetki verildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi 6 ay süreyle erteleniyor. Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başkanlığında ve Mecliste temsil edilen partilerin başkan ve temsilcilerinin ortak talebi üzerine korona virüsü ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gündemiyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.



Seçimler 6 ay süreyle erteleniyor



Toplantıda Meclis'e cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için hukuken çalışma yapması amacıyla yetki verilmesi kararı çıktı. Korona virüsle ilgili gelişmelerden dolayı cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin ertelenmesine yönelik anayasal ve hukuki konuların ele alındığı toplantının sonunda açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclisin cumhurbaşkanlığı seçiminin içinde bulunulan durumdan dolayı 6 ay ertelenmesi yönünde çalışma yapmasının kararlaştırıldığını söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA