KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi

05.03.2021 21:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:52
KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararlarının genişletildiği ve KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının ise 15 Mart'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararlarının genişletildiği ve KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının ise 15 Mart'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz hafta alınan korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararı ile ülke genelinde bazı işletmeler uzun bir aranın ardından tekrardan açılmıştı. Son alınan kararın ardından toplanan KKTC Bakanlar Kurulu ise, ülke genelindeki kısıtlamaların gevşetilmesi ve sokağa çıkma yasaklarının değerlendirilmesi hususunda bir araya geldi. KKTC Başbakanı Ersan Saner düzenlenen Kurul Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar hakkında yaptığı açıklamada, kademeli açılımlara devam edileceğini ve KKTC gelinde restoranlar, pastaneler ve kafeteryalar gibi işletmelerde yalnızca dış mekanlarındaki oturma alanlarının kullanılması şartıyla 10 Mart tarihinde açılmasına karar verildiğini ifade etti. Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının ise uzatıldığına dikkat çeken Sener, 8 Mart Pazartesi gece saat 21: 00'dan, 12 Mart Cuma günü sabah 05: 00'a kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti. Ülke genelinde 13 Mart Cumartesi sabah 05: 00'dan, 15 Mart Pazartesi sabah 05: 00'a kadar da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Başbakan Saner, 13 Mart cumartesi günü marketler ve zorunlu ihtiyaçlar dışında işletmelerin kapalı olacağını bildirdi. Saner, 14 Mart Pazar günü ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte, eczaneler ve fırınlar dışında her yerin kapalı olacağı aktarıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada, KKTC'de restoranların dış mekanlarının 10 Mart'ta ve özel eğitim merkezlerinin ise 8 Mart'ta açılacağı kaydedilirken, her iki sektör temsilcilerinin bu sürece kadar PCR testlerini yaptırmaları istendi. Kısmi sokağa çıkma yasağının pazartesi ile cuma günleri arasında, gece saat 21: 00'dan sabah saat 05: 00'a kadar devam edeceğini ifade eden Kurul, 13 Mart Cumartesi günü sabah 05: 00'dan, 15 Mart Pazartesi sabah 05: 00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirdi. Ülke genelinde 13 Mart Cumartesi günü vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmelerin açık olacağını, fakat diğer işletmelerin ise kapalı olacağını ifade eden Kurul, pazar günü ise fırın ve eczane dışındaki işletmelerin kapalı olacağını belirtti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Hande Soral Kenan Doğulu Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 22:00:41. #1.16#
title