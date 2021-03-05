KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararlarının genişletildiği ve KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının ise 15 Mart'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararlarının genişletildiği ve KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının ise 15 Mart'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz hafta alınan korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararı ile ülke genelinde bazı işletmeler uzun bir aranın ardından tekrardan açılmıştı. Son alınan kararın ardından toplanan KKTC Bakanlar Kurulu ise, ülke genelindeki kısıtlamaların gevşetilmesi ve sokağa çıkma yasaklarının değerlendirilmesi hususunda bir araya geldi. KKTC Başbakanı Ersan Saner düzenlenen Kurul Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar hakkında yaptığı açıklamada, kademeli açılımlara devam edileceğini ve KKTC gelinde restoranlar, pastaneler ve kafeteryalar gibi işletmelerde yalnızca dış mekanlarındaki oturma alanlarının kullanılması şartıyla 10 Mart tarihinde açılmasına karar verildiğini ifade etti. Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının ise uzatıldığına dikkat çeken Sener, 8 Mart Pazartesi gece saat 21: 00'dan, 12 Mart Cuma günü sabah 05: 00'a kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti. Ülke genelinde 13 Mart Cumartesi sabah 05: 00'dan, 15 Mart Pazartesi sabah 05: 00'a kadar da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Başbakan Saner, 13 Mart cumartesi günü marketler ve zorunlu ihtiyaçlar dışında işletmelerin kapalı olacağını bildirdi. Saner, 14 Mart Pazar günü ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte, eczaneler ve fırınlar dışında her yerin kapalı olacağı aktarıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada, KKTC'de restoranların dış mekanlarının 10 Mart'ta ve özel eğitim merkezlerinin ise 8 Mart'ta açılacağı kaydedilirken, her iki sektör temsilcilerinin bu sürece kadar PCR testlerini yaptırmaları istendi. Kısmi sokağa çıkma yasağının pazartesi ile cuma günleri arasında, gece saat 21: 00'dan sabah saat 05: 00'a kadar devam edeceğini ifade eden Kurul, 13 Mart Cumartesi günü sabah 05: 00'dan, 15 Mart Pazartesi sabah 05: 00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirdi. Ülke genelinde 13 Mart Cumartesi günü vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmelerin açık olacağını, fakat diğer işletmelerin ise kapalı olacağını ifade eden Kurul, pazar günü ise fırın ve eczane dışındaki işletmelerin kapalı olacağını belirtti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı