KKTC'de "13. Hamsi Festivali" gerçekleştirildi

TRABZON (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "13. Hamsi Festivali" etkinliği yapıldı.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde Gazimağusa'da düzenlenen festivale, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Sucuoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, yıllardır bu festivale katıldığını belirterek, KKTC'de yaşayan Karadenizli vatandaşların, ülkenin gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Sucuoğlu, "KKTC, ana vatan Türkiye ile ortak kaderi paylaşıyor. Hep söylediğimiz gibi, iki ayrı devlet ama tek millet, tek ırk, tek din ve tek dil. Ayrısı gayrısı olmayan iki halkız ve ortak kaderimiz var. Birlikteyiz, et tırnağız, hep de böyle devam edecek." dedi.

Gelecek günlerde yeni hükümetin kurulacağını kaydeden Sucuoğlu, bu hükümetle birlikte ekonomide atacakları adımlarla, KKTC'yi, hak ettiği ekonomik seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başçeri'den "başkonsolosluk" müjdesi

Büyükelçi Başçeri de böyle bir festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu toprakların üzerinde Türklüğün yaşaması, dilimizin, dinimizin ve kültürümüzün baki kalması için canlarını hiç düşünmeden feda eden, Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan Mehmetçik ve Mücahitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla yad ediyorum." dedi.

Anadolu ile KKTC arasındaki gönül bağının en güçlü ifadesi olan bu tür etkinliklerin süreceğine olan inancını dile getiren Başçeri, Prof. Dr. Ulvi Keser'in "Anadolu ve KKTC, et ile tırnak değil, hamurdur." sözünü hatırlatarak, aynı milletin ve kültürün evlatları olduklarını vurguladı.

Başçeri, Gazimağusa Başkonsolosluğu için ihalenin tamamlandığını, yakında yer tesliminin gerçekleşeceğini müjdeleyerek, bu süreçte kendilerine destek olan Maliye Bakanı Dursun Oğuz'a teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ise Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır KKTC'de Hamsi Festivali'ni yapamadıklarını, bu süre içerisinde KKTC'li vatandaşları çok özlediklerini ve etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Zorluoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 84 milyon vatandaş ve Trabzonluların sevgi ve selamlarını da KKTC'ye getirdiklerini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte binlerce vatandaşa Karadeniz kültürünün vazgeçilmezi olan hamsi, kuymak ve fındık ezmesi dağıtıldı.

Festival kapsamında horon ile Trabzon'un diğer yöresel oyunları sergilenirken, konserler de verildi.