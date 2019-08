KKTC'de "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlandı.

Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 448'inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 43'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının 61'inci kuruluş yılı olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, başkent Lefkoşa'daki törenlerle kutlandı.

Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen ilk törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, askeri erkan, kolluk kuvvetleri, dernek, kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle vatandaşlar katıldı.

Tuğgeneral Algan, Atatürk Anıtı'ndaki Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kıbrıs'ın fethinin 448'inci, Türk Mukavemet Teşkilatının 61'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 43'üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Mücahit Kıbrıs Türk halkı temellerini, ilke ve inkılapların üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni göstermiş olduğun münhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır.

Bizler de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak yüksek disiplin, moral ve üstün donanımla çalışarak, Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile barışın ve huzurun teminatı olmaya devam etme azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşünceyle manevi huzurunuzda eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

"GKK, KKTC'yi kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir"

Kurmay Binbaşı Hayati Kabak, yaptığı konuşmasında, üç anlamlı olayı içinde barındıran 1 Ağustos'un, "Barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele" şeklinde özetlenebileceğini belirtti.

Kıbrıs'ta barış ve adaletin 1 Ağustos 1571'de 80 bin şehit verilerek kazanılan bir zaferle geldiğine işaret eden Kabak, "Osmanlı İmparatorluğu'nun sağladığı güvenlik ortamı, o dönemin koşullarında sadece Ada'da değil tüm bölgede halkların huzur ve özgürlük içinde yaşayışını 307 yıl boyunca temin etmiştir." dedi.

Kabak, bugün GKK'nin 1571, 1958 ve 1976'da bu toprakları hayatları pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için geleceği inşa eden atalarının emanetini, manevi bir güç olarak onurla taşıdığını söyledi.

"GKK, milletimizden aldığı güçle çağdaş silah, araç ve teçhizatlara sahip, yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak KKTC'yi kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir." diyen Kabak, ebediyete intikal etmiş şehitleri ve mücahitleri şükranla andı.

Lefkoşa Şehitler Anıtı

Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'ndaki tören sona erdi ve tören alayı yürüyerek Şehitler Anıtı'na geçti. Buradaki törende Algan, Şehitler Anıtı Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kıbrıs'ın Fethi'nin 448'inci, Türk Mukavemet Teşkilatının 61'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 43'üncü kuruluş yıl dönümlerinde bir kez daha manevi huzurunuzda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek kanlarınızla sulanan bu kutsal topraklarda istikbale güvenle bakabiliyorsak, bunu sizlere borçlu olduğumuzun bilinci ve idraki içerisindeyiz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak onurlu ve zorlu bir mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizi dünya var oldukça yaşatacak ve uğruna can verdiğiniz şanlı bayrağımızı vatanın her karış toprağında dalgalandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Cumhuriyet Parkı Anıtı

Törenlerden sonuncusu Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda yapıldı. Törene 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık, TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi mensupları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla 08.00'de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy'de başlayan 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, Kırıkkale Mücahitler Evi önünde sona erdi. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında takdim edildi.

