Son dakika: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Son dakika haberi: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'i kabul etti.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'i kabul etti.

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Kıbrıs adasında çeşitli temaslarda bulunuyor. Sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Kesimini ziyaret eden Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Borrell, daha sonra KKTC'ye geçerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra hellim peyniri ve aşı meseleleri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı