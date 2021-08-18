KKTC BAŞBAKANI SANER: YANGIN SÖNDÜRÜLMESİNDE BİR SU DAMLASI BİLE KATKIMIZ OLDUYSA NE MUTLU

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 10 gün süren orman yangını sonrası Antalya'nın Manavgat ilçesini ziyaret etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 10 gün süren orman yangını sonrası Antalya'nın Manavgat ilçesini ziyaret etti. Saner, "Yangın başlayınca biz de kendi ölçeğimize göre kendi itfaiyemiz, kendi orman çalışanlarımızı hissettiğimiz duygularla buraya yardıma gönderdik. Yangının söndürülmesinde bir su damlası bile katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.

KKTC Başbakanı Saner, 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülen Manavgat yangınıyla ilgili bilgi almak için Antalya'ya geldi. Vali Ersin Yazıcı tarafından karşılanan Başbakan Saner, Manavgat'a geçti. AFAD Yangın Yönetim Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Başbakan Saner, daha sonra yangından etkilenen Demirciler Mahallesi'ni ziyaret etti, halka 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Mahalleli ise Başbakan Saner'e aşure ikram etti. Saner'e ziyaretinde AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal da eşlik etti.

KKTC Başbakanı Saner, yaptığı açıklamada, ana vatan ve yavru vatanın aynı duyguları paylaşan millet olduğunu belirterek, "Biz hep 'Ana vatan nezle olursa biz zatürre oluruz' deriz. Ana vatanla ilgili ilişkilerimiz gönül bağıyla bağlıdır. Yangın çıkınca çok üzüldük. Yangın sırasında Cumhurbaşkanı'mız Ersin Tatar, buraya gelerek çalışmaları yerinde izledi. Bugün de hem yetkililerden bilgi almak hem rehabilitasyon çalışmasını incelemek için buraya geldim. Kuzey Kıbrıs'ın toplam büyüklüğü 3 bin 355 kilometrekare. Sadece Antalya'nın yüz ölçümü yaklaşık 20 bin kilometrekare. Yangın başlayınca biz de kendi ölçeğimize göre kendi itfaiyemiz, kendi orman çalışanlarımızı hissettiğimiz duygularla buraya yardıma gönderdik. Yangının söndürülmesinde bir su damlası bile katkımız olduysa ne mutlu bize. Yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili KKTC hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptığımız bir kampanya sonucunda 17 milyon lira bağış topladık. Bu miktarı AFAD'a bağışlayarak bölgede bir kısım rehabilitasyon çalışmasının, yangında zarar gören konutlardan bir kısmını yapmak arzusundayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilgili bağışı, AFAD'a teslim edilmek üzere ilettik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı