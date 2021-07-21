KKTC Başbakanı Saner'den Kapalı Maraş açıklaması: "Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Kapalı Maraş'ın açılması kararlarının devam edeceğini belirterek, "Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Kapalı Maraş'ın açılması kararlarının devam edeceğini belirterek, "Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, ABD, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve İsrail'in kapalı Maraş'ın açılmasında ikinci aşamaya geçilmesini eleştirmelerini kınadı. "Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır ve önemli bir kısmı zaten açıktır" ifadelerini kullanan Saner, "Kapalı olan kısmı ise çok uzun yıllar Kıbrıs konusuna kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına destek olması için ileri sürülen güven oluşturan önlemler paketlerinin bir unsuru oldu" dedi.

Saner, "Ne var ki, Kıbrıs konusunun çözümüne maksimalist talepler ileri sürerek hep taş koyan Rum tarafı güven oluşturan önlemler paketleri sunularak Kıbrıs konusunda ilerleme sağlanması girişimlerinin tümünü de yine olmayacak istemlerde bulunarak başarısızlığa uğrattı" ifadelerini kullandı.

"Rumlarla bir federal çözüme varılmasının mümkün olmadığını gördük"

Başbakan Saner, "Bizler, 2017 yılında Crans Montana'da görüşme sürecinin Rum tarafının egemen eşitliğimizi reddetmesi, Türk garantisinin sıfırlanmasını bir anlaşma için şart olarak ileri sürmesiyle çökmesinden sonra artık Rumlarla bir federal çözüme varılmasının mümkün olmadığını gördük ve kapalı Maraş'ın açılması, 2 devletli çözüm talebimizin dünyaya ilan edilmesi politikasını benimsedik" dedi.

"2019 yılında kurulan Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programına bunlar konuldu ve o hükümet Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu aldı" ifadelerini kullanan Saner, "2020 yılı Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak katılan o hükümetin Başbakanı Sayın Ersin Tatar'da bu politikayı halkımıza anlatarak destek buldu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5'nci Cumhurbaşkanı seçildi" dedi.

"Kapalı Maraş'ın açılmasında ikinci aşamaya geçilmesini, yüzde 3 buçukluk bir kesimin askeri bölge olmaktan çıkarılmasını kararlaştırdı"

"2020 yılının Aralık ayında benim kurduğum UBP-DP-YDP Meclisimizden güvenoyu alan programında da Kapalı Maraş'ın açılmaya devam edeceği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın egemen eşitliğe dayalı 2 Devletli çözüm önerisine tam destek verileceği vurgulanmaktadır" ifadelerini kullanan Saner, "İşte bu noktadan hareketle hükümetimiz Kapalı Maraş'ın açılmasında ikinci aşamaya geçilmesini, yüzde 3 buçukluk bir kesimin askeri bölge olmaktan çıkarılmasını kararlaştırdı" dedi.

"1974 öncesi sakinlerinin Taşınmaz Mal Komisyonu'na yaptıkları başvurular artık değerlendirmeye alınabilecektir"

"Bu kesimin askeri bölge olmaktan çıkarılması sonucu o bölgenin 1974 öncesi sakinlerinin Taşınmaz Mal Komisyonu'na yaptıkları başvurular artık değerlendirmeye alınabilecektir" ifadelerini kullanan Saner, "Hükümetimiz kapalı Maraş'ın Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Devletimizin yasalar doğrultusunda açılması için benzer kararlar almaya devam edecektir" dedi.

"ABD, AB, Fransa ve İsrail'i kınıyoruz"

Bu adımların hem Maraş'ın eski sakinleri, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de insanlık adına doğru bir hareket olduğunu bildiklerini belirten Saner, "Dolayısı ile ABD, Avrupa Birliği, Fransa ve İsrail'in kapalı Maraş'ın açılmasında ikinci aşamaya geçilmesini eleştirmelerini kınıyoruz" dedi.

Saner, "Vurgulamak isterim ki, gerçekler ortadayken Rum yanlısı tutumları ile Kıbrıs konusunun halledilememesinin başlıca sorumlusu olanların hala yanlışta ısrar etmeleri artık bizi hiç etkilemeyecek, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner "Bu arada, 1974 öncesi Maraş'ta yaşayan Rumlar, diğer ülke vatandaşları ile kurumlarına ise Anastasiadis'e kulak vermek yerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haktan, hukuktan yana çağrıları ile adımlarına uymaları çağrısında bulunuyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı