KKTC 2022'ye Covid-19 tedbirleri gölgesinde "merhaba" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2022'ye Covid-19 tedbirleri gölgesinde merhaba dedi.

Dünya, korona virüs salgınının gölgesinde ikinci yılı geride bırakıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni yıla yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri gölgesinde merhaba dedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda belediyeler Covid-19 nedeni ile yeni yıl etkinlerini iptal etmek zorunda kalırken, belediyeler cadde ve sokakları yeni yıl ışıklandırmaları ile süsledi. Birçok vatandaş yeni yıla evlerinde sevdikleri ile girmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar da soğuk havaya rağmen dışarıda geçirmeyi tercih etti.

Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı yeni yıla ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yılda Covid-19 salgını nedeni ile tüm belediyeler ile birlikte yeni yıl kutlamalarını askıya almak zorunda kaldık. 2022 yılı tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini ve Covid-19 ile mücadelede başarılı bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Harmancı, "Covid-19'da mücadele de lütfen gerekli tedbirleri alalım ve aşılarımızı olalım" diyerek sözlerini tamamladı. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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