KJ: İklim zirvesinde anlaşmaya varıldı

İskoçya'nın Glasgow kentinde 2 haftadır devam eden İklim Değişikliği Konferansı sona erdi. Ülkeler, 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda "hayal kırıklıkları" arasında anlaşmaya vararak, gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti.

Müzakereler, bazı itirazlara rağmen tüm katılımcı ülkeler tarafından imzalandı.

Bir anlaşmaya varmak için belirlenen sürenin Cuma sona ermesine rağmen, fosil yakıtlarla ilgili dilde anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza giren müzakereler bir ifade değişikliğiyle tamamlandı.

Taslak metinde yer alan, ülkelerin "azaltılmamış kömür enerjisi ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırmayı hızlandırmaları" gerektiği şeklindeki ifade, "aşamalı olarak azaltmaları" şeklinde değiştirildi.

Bazı Avrupa ve ada ülkeleri; Çin ve Hindistan'ın yoğun itirazları sonucu yapılan değişiklik karşısında hayal kırıklıklarını dile getirse de metni kabul etti.