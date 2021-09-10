Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

TRABZON'un en önemli tarihi miraslarından biri olan Kızlar Manastırı, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından, piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu'nun konseri ile ziyarete açıldı.

Kentte Boztepe Mahallesi'nde şehre hakim noktada yer alan tarihi miras Kızlar Manastırı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun olarak 2014'te başlatılan restorasyon ve rölöve çalışmaları 2019'da tamamlandı. Tarihi dokusu ön plana çıkarılan, 'yaşayan müze', 'performans etkinlikleri' ve 'sanat galerileri' ile de şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katması planlanan manastırda aradan geçen zamanda otopark sorunu da çözüldü. Mülkiyeti de Trabzon Büyükşehir Belediyesine verilen manastır, çalışmaların tamamlanmasının ardından, ünlü piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu'nun konseri ve düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastır, turizmde daha da ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Boztepe'nin yamacında, 3'üncü Alexios döneminde 14'üncü yüzyılda kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılıp, son şeklini 19'uncu yüzyılda aldı. Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde 'kutsal su' bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor. Kaya kilisesinde, kitabeler, 3'üncü Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.