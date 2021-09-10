Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı - Haberler
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Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Kültür Sanat
Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

TRABZON'un en önemli tarihi miraslarından biri olan Kızlar Manastırı, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından, piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu'nun konseri ile ziyarete açıldı.

TRABZON'un en önemli tarihi miraslarından biri olan Kızlar Manastırı, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından, piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu'nun konseri ile ziyarete açıldı.

Kentte Boztepe Mahallesi'nde şehre hakim noktada yer alan tarihi miras Kızlar Manastırı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun olarak 2014'te başlatılan restorasyon ve rölöve çalışmaları 2019'da tamamlandı. Tarihi dokusu ön plana çıkarılan, 'yaşayan müze', 'performans etkinlikleri' ve 'sanat galerileri' ile de şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katması planlanan manastırda aradan geçen zamanda otopark sorunu da çözüldü. Mülkiyeti de Trabzon Büyükşehir Belediyesine verilen manastır, çalışmaların tamamlanmasının ardından, ünlü piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu'nun konseri ve düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastır, turizmde daha da ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Manastırın açılış törenine AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ile Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Baro Başkanı Sibel Suiçmez ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış öncesi piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu, verdiği konserle sevenleriyle buluştu. Uğurlu'nun tarihi mekandaki resitali, katılımcıların beğenisi topladı.

'HER KAPI BAŞKA BİR DÜNYAYA AÇILIYOR'

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, emeği geçenlere teşekkür ettiği manastırının 20 gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu. Başkan Zorluoğlu, "Trabzon binlerce yıllık tarihe sahip onlarca uygarlığa başkentlik yapmış, muazzam bir şehir. Aynı zamanda içerisinde birçok sırrın muhafaza edildiğine inandığım gizemli mabetlere sahip bir şehir. Böyle bir mekanın restorasyonuna müteakip açılmasına tanıklık ediyoruz. Avluda ilk olarak ana kaya kilisesi karşılıyor. Her kapı başka bir dünyaya açılıyor. Boztepe dağının eteklerine sığınmış Trabzon'un en güzel mekanlarından bir tanesi. Aslına uygun bir şekilde restore edildi. Tarihi eserlere nasıl yaklaşıldığı ve korunduğunu ortaya koyuyor. Artırılmış gerçeklik ile geçmişe dair görüntüler var. Yaşayan bir müze olarak tasarlandı. Yıl boyunca Trabzon'un kültür- sanat hayatında önemli yer alacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu'ya sahnede çiçek takdim edip, teşekkür etti.

Katılımcıların kurdele kesimiyle tarihi alan, ziyarete açıldı.

KIZLAR MANASTIRI

Boztepe'nin yamacında, 3'üncü Alexios döneminde 14'üncü yüzyılda kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılıp, son şeklini 19'uncu yüzyılda aldı. Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde 'kutsal su' bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor. Kaya kilisesinde, kitabeler, 3'üncü Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.


Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Kızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
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