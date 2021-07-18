Kızkumu Plajı turist akınına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızkumu Plajı turist akınına uğradı

Kızkumu Plajı turist akınına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafede bulunan Turistik Orhaniye Mahallesi'nin simgesi Kızkumu Plajı yerli ve yabancı turistler ile doldu taştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafede bulunan Turistik Orhaniye Mahallesi'nin simgesi Kızkumu Plajı yerli ve yabancı turistler ile doldu taştı. Turist kafilelerinin de Kızkumu Plajına akın akın gittiği ve çoğunluğunun maske takmadığı gözlemlendi.

Kızkumu plajına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterirken, zaman zaman sosyal mesafe sıfıra indi. Maske takmayan vatandaşlar ise tepki çekti. Plaja gösterilen yoğun ilgi ile hediyelik eşyası satıcıları başta olmak üzere bölge esnafının yüzü güldü. Yol kenarında ise araç parkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğuna ulaştı. Dünyaca ünlü plajın girişinde bir denetim olmaması ve vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almaması tatil sevdasının korona virüsü unutturduğunu düşündürdü. - MUĞLA

Kızkumu Plajı turist akınına uğradı
Kızkumu Plajı turist akınına uğradı
Kızkumu Plajı turist akınına uğradı
Kızkumu Plajı turist akınına uğradı
Kızkumu Plajı turist akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Hande Erçel Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Balotelli Mustafa Er Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızkumu Plajı turist akınına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 12:57:48. #1.15#

title