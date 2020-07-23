Kızkalesi Plajı Türkiye'nin en temiz plajları arasında gösterildi Kızkalesi Plajı Türkiye'nin en temiz plajları arasında gösterildi Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: "Keşke görmeyen herkes gelse de buradaki deniz ve kumu görebilse" Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan, Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran eşsiz...

Kızkalesi Plajı Türkiye'nin en temiz plajları arasında gösterildi

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan:

"Keşke görmeyen herkes gelse de buradaki deniz ve kumu görebilse"

MERSİN - Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan, Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran eşsiz Kızkalesi Plajı, tatil organizasyonu yapan internet sitelerince, en temiz plajlar arasında gösterildi. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu değerlendirme hem bölgedeki işletmeler, hem de Kızkalesi'ne tatil için gelenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kızkalesi'ne tatil için gelen vatandaşlardan Eylem Erdağ, "Tatilimizi Kızkalesi'nde geçirmemizin sebebi, internetten araştırmıştık. Çok temiz, güzel bir sahili olduğunu gördük. Biz de hiç tereddütsüz geldik. Gerçekten altın gibi bir kumu var, denizin altını direkt görebiliyorsunuz. Şeffaf, temiz, güvenilir bir yer. Esnafları da çok nazik. İyi ki de burayı tercih etmişiz. Çok sakin, rahat bir tatil geçiriyoruz" dedi.

Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale de, Kızkalesi ile ilgili yapılan tespitin doğru olduğunu belirterek, "Bu tespiti yapanlara teşekkür ediyoruz. Kızkalesi sahili, kumuyla, masmavi deniziyle ailelerin tercih ettiği bir bölge. Özellikle sahilimizin sığ olması, çocuklu ailelerin tercihlerini etkiliyor. Güvenli bir şekilde denize girme imkanı sağlanıyor. Pandemiden dolayı belediyemiz ve işletmelerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Bölgemizde bir vakaya rastlanmadı. İnşallah da rastlanmaz. Herkesi Kızkalesi'ne tatil yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ise, "Keşke görmeyen herkes gelse de buradaki deniz ve kumu görebilse. 50 metre, 100 metre gidiyorsun deniz diz boyu. Kumumuz bir harika, al eline bırak elin tertemiz. İnce kum ve Türkiye'nin hiçbir yerinde yok" dedi.

Pandemiyle ilgili bütün tedbirlerin alındığını da aktaran Çalışkan, herkesi Kızkalesi'ne tatil yapmaya beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA