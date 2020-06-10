Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Artan vakalarla ikinci dalga paniği yaşanan Diyarbakır'a bağlı Bismil ilçesi Başhan köyü muhtarı Şirin Avcı, kızının nişanına katılmak için gittiği Batman'da koronavirüse yakalandı. Filyasyon çalışmaları sonucu düğüne katılan 5 kişide daha virüs tespit edilince köy karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başhan köyü muhtarı, kızının nişanı için Batman'a gitti. Dönüşte yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırılan muhtarın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ailesinden 4, komşularından ise 1 kişide virüs tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

AİLESİNDEN 4, KOMŞULARINDAN 1 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Bismil'e bağlı 120 haneli bin nüfuslu Başhan köyünün muhtarı Şirin Avcı, kızının nişanına katılmak için Batman'a gitti. Dönüşte yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırılan Avcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan filyasyon çalışmalarında ailesinden 4 komşularından ise 1 kişide virüs tespit edilmesi üzerine köy giriş çıkışlara kapatılarak karantinaya alındı. Bismil İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Başhan köyünün salgının kontrol altına alınması için 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

FİLYASYON EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, köyün etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, filyasyon ekiplerinin köydeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenilirken, ilçede karantinaya alınan köy sayısı da 3'e yükseldi.

DİYARBAKIR'DA İKİNCİ DALGA PANİĞİ

Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da korona virüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Son bir hafta içinde 300 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 500 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.

Kaynak: İHA