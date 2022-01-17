Kızının gözü önünde eski eşini vuran sanığa 18 yıl hapis istemi

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, kızı E.İ.Ö.'nün (11) gözü önünde eski eşi Duygu Şeker'i (34) 5 kurşunla ağır yaralayan Kamil Özkan (39) hakkında açılan davada, 18 yıla kadar hapis cezası istendi. 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından ölümden dönen Şeker ise sanık hak ettiği cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağını belirterek, "Sonuna kadar gideceğim. Hukuki mücadelem sürecek" dedi.

Olay, geçen yıl 10 Temmuz'da, Mihalıççık ilçesinde meydana geldi. Duygu Şeker, 1 yıl önce boşandığı Kadir Özkan ile ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.'yü Koyunağılı Mahallesi'ndeki babasının evinden almaya gitti. Özkan, belinden çıkardığı tabanca ile evin bahçesine giren Şeker'e 6 kez ateş etti. Mermilerden 5'i, Şeker'e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Duygu Şeker'i ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan da evinin arkasından tarlaya kaçtıktan sonra jandarmaya giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Kamil Özkan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Şeker ise daha sonra taburcu edildi.

Sanık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten Duygu Şeker ise "Bana bunu yapan kişinin birkaç yıl ceza çekip, dışarı çıkmasını istemiyorum. Arkasında durmam gereken 11 yaşında bir kızım var. Psikolojik olarak çöktüm ama kızım için güçlü durmak zorundayım. Zaten bu olaydan yeterince etkilendi. Artık bu izleri silebildiğim kadar silmeyi istiyorum. Sanık hak ettiği cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Hukuki mücadelem sürecek" dedi.