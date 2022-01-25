Kızını 'yasak ilişkisini söylemesin' diye öldürmüş

ANKARA'da, 18 yaşındaki kızı Esmanur Çakmak'ı boğarak öldürdükten sonra intihar ettiğini yönünde ihbarda bulunan Hamide Çakmak'ın (37), kızını, yasak ilişkisini eşine söylememesi için öldürdüğü ortaya çıktı.

Hamide Çakmak, geçen pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Mamak'taki evlerinde kızı Esmanur'u iple asılı bulduğu yönünde ihbarda bulundu. Eve giden sağlık ekipleri Esmanur Çakmak'ın öldüğünü belirledi. Polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Y. Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı. Olayın cinayet olduğunu tespit eden polis, babadan şüphelenirken, anne Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü itiraf etti. Hamide Çakmak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.