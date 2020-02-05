Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor
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Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor

Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan baba, helikopter destekli aranıyor.

05.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:21
Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor

'un ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan baba, helikopter destekli aranıyor.


Dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre, erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 16 yaşındaki G.G., ilçedeki köprüye giderek kendini 'na bırakmıştı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel G. ise kızını kurtarmak için ırmağa girmişti. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise ırmağın akıntısına kapılarak kayıplara karıştı.


Gün boyunca baba Gürsel G. için Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Terme Çayı'nda arama tarama çalışmaları geceden bu yana sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de arama çalışmalarına havadan destek veriyor.


Yapılan arama tarama çalışmasında baba Gürsel G.'ye ulaşılamadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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