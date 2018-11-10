Kızım Dizisinde Baba ve Kızın Duygusal Kavuşma Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisi dün akşamki bölümünde izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Kızının hastalığını öğrenen babanın yaşadığı acı, izleyicileri adeta ekrana kilitledi.
TV8'de ekrana gelen Kızım dizisi 8. son bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kızım son bölümde Öykü'nün babasından sakladığı hastalığın belirtilerini göstermeye başladı. Doktor ise Öykü'nün babası Demir'i çağırarak hastalığını anlattı. Öykü'nün sakladığı hastalığını ilk defa öğrenen Demir, büyük bir üzüntü yaşadı. Kızım 8. bölüm final sahnesinde Demir ve Öykü'nün duygusal kavuşma sahnesi ise herkesi duygulandırdı.
İZLEYİCİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin 8. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizide babanın küçük kızı Öykü'nin hastalığını öğrendiği sahne ve kızına sarılma sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
BABA VE KIZIN SARILMASI DAMGA VURDU
Kızım'ın son bölümde okulda bayılan Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Öykü babası Demir'den habersiz olarak hastaneye gitti ve doktora hastalığını babasına söylememesini istedi. İki gün okula gitmeyen ve hastanede kontrolleri yapılan Öykü'nün hastalığını babası Demir ise sonunda öğrendi.
Doktorunun çağırdığı Demir, kızı Öykü'nün durumunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Kızım'ın final sahnesinde evde yatan Öykü'nün yanına giden Demir, gözyaşları içinde Öykü'ye sarıldı. Baba kızın o anları ise Kızım'ın son bölümüne damga vurdu.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Kızım dizisinin duygusal baba-kız sahnesini izleyen izleyiciler, Twitter'dan '#gidersindiye' açılan etiket altında binlerce yorum yaptı. İşte Kızım dizisi hakkında atılan duygusal tweetler...
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Buğraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sen kralsın ya nasıl bir sahneCevap Yaz Yayından Kaldır
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cok güzellll. . '''' evlat , ona gelmesin bana gelsin'''' içinden birşeyler aktı gitti. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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harika bir dizi eşimle oturup izlediğim ve bu bölümde ağladığımız , , ''''evlat cok başka bişey''''Cevap Yaz 3 Yayından KaldırÖÖÖÖJÖÖÖÖÖ: enayi seni daha çok kullanırlar. .Yayından Kaldır
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acun gençleri sömürdüğü yetmediği gibi dizi ilede sömürmeye devam ediyor. . . dizilere bakın hiç elle tutulur akıllı program var mı. . .Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır