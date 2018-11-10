Kızım Dizisinde Baba ve Kızın Duygusal Kavuşma Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

TV8'de ekrana gelen Kızım dizisi 8. son bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kızım son bölümde Öykü'nün babasından sakladığı hastalığın belirtilerini göstermeye başladı. Doktor ise Öykü'nün babası Demir'i çağırarak hastalığını anlattı. Öykü'nün sakladığı hastalığını ilk defa öğrenen Demir, büyük bir üzüntü yaşadı. Kızım 8. bölüm final sahnesinde Demir ve Öykü'nün duygusal kavuşma sahnesi ise herkesi duygulandırdı.

İZLEYİCİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisinin 8. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizide babanın küçük kızı Öykü'nin hastalığını öğrendiği sahne ve kızına sarılma sahnesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

BABA VE KIZIN SARILMASI DAMGA VURDU

Kızım'ın son bölümde okulda bayılan Öykü'nün hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Öykü babası Demir'den habersiz olarak hastaneye gitti ve doktora hastalığını babasına söylememesini istedi. İki gün okula gitmeyen ve hastanede kontrolleri yapılan Öykü'nün hastalığını babası Demir ise sonunda öğrendi.

Doktorunun çağırdığı Demir, kızı Öykü'nün durumunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Kızım'ın final sahnesinde evde yatan Öykü'nün yanına giden Demir, gözyaşları içinde Öykü'ye sarıldı. Baba kızın o anları ise Kızım'ın son bölümüne damga vurdu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kızım dizisinin duygusal baba-kız sahnesini izleyen izleyiciler, Twitter'dan '#gidersindiye' açılan etiket altında binlerce yorum yaptı. İşte Kızım dizisi hakkında atılan duygusal tweetler...