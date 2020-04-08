Kızıltepeli kardeşler koronavirüsü yenerek taburcu oldu
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Mahmut Kılınç, Mehmet Kılınç, Kızıltepe, Mardin, Yerel

Kızıltepeli kardeşler koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Kızıltepeli kardeşler korona virüsü yenerek taburcu oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden araştırmacı yazar Molla Mahmut Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç, korona virüs tedavisi gördükleri hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

08.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:19

Kızıltepeli kardeşler korona virüsü yenerek taburcu oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden araştırmacı yazar Molla Mahmut Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç, korona virüs tedavisi gördükleri hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Kılınç ve ağabeyi 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

Kızıltepe'de 6 gün önce rahatsızlanmaları üzerine özel bir hastaneye başvuran Mahmut Kılınç ve ağabeyinin yapılan korona virüs testleri pozitif çıkmıştı. Korona virüs tedavisi tamamlanan kardeşler bugün taburcu edildi. Bölgenin kanaat önderlerinden olan Kılınç'ın tedavisinin sona ermesiyle tedavi gördüğü hastaneden alışlar eşliğinde ayrıldı. Kılınç, 14 gün boyunca evinde karantinada kalacak.

Mahmut Kılınç, hastaneye yönetimi başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kılınç, "Tüm sağlık personelimizi canı gönülden kutluyorum. Birçok hastanın iyileşmesine vesile oluyorsunuz. Benim inancımda ki benim imam kimliğim de vardır bugünkü mücadelede sağlık çalışanlarımız benim nazarımda Bedir ve Uhud sahabeleri gibidir. Sağ olun, var olun. Allah sizleri korusun, sizleri muhafaza etsin. Gerçekten Allah etmesin sizlere de bir şey olursa halimiz nice olur" dedi.

Kılınç kardeşler daha sonra alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Kardeşler 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

Kızıltepeli kardeşler koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA

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Kızıltepeli kardeşler koronavirüsü yenerek taburcu oldu
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