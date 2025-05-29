Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 30 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek olan ve 3. sezon finali bölümünden bir sahne, yayın tarihinden önce sosyal medyaya sızdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Mustafa ölüyor mu, Mustafa öldü mü? Kızılcık Şerbeti Mustafa diziden ayrıldı mı?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. 30 Mayıs'ta yayınlanacak Kızılcık Şerbeti sezon finalinden bir sahne sızdı. O görüntüler dizinin hayranlarını ayağa kaldırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Mustafa ölüyor mu, Mustafa öldü mü? Kızılcık Şerbeti Mustafa diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA KİMİ ÖLDÜRÜYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde, seyirciyi şoke edecek bir gelişme yaşanacak. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Kızılcık Şerbeti'nde Işıl ve Mustafa'nın yaşayacakları olay, tüm dizinin kaderini değiştirecek.

Psikolojisi iyice bozulan Mustafa, tüm dizinin kaderine yön verecek. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Mustafa, Işıl'a zarar verecek. Yine iddiaya göre, Işıl üzerinden Kızılcık Şerbeti'nde bir kez daha Görkem hikayesi işlenecek.

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

Geçtiğimiz sezon finalinde; tüm yaptıkları ortaya çıkan Görkem, Fatih'ten kaçmak isterken pencereden düşmüş ve Fatih suçlu bulunarak hapise girmişti. Şimdi benzer bir hikayenin Işıl ve Mustafa için olması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

Tıpkı Görkem gibi psikolojisi bozuk olan ve türlü türlü kumpaslar çeviren Işıl, ölümle burun buruna gelebilir. Bu duruma neden Mustafa olabilir ve Mustafa da, yeni sezonda hapise girebilir.

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali 2. fragmanında yaşananlar izleyenleri şok etti.

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

Nilay'ın balkondan düştüğü sahnede Nilay'ın ölüp ölmediği merak edilirken Mustafa salona silahla girerek "Kimse kıpırdamasın dedi ve ardı ardına ateş etti. Işıl, Fatih ve Abdulah'ın ölümle burun buruna geldiği anlar ekrana yansıdı. Kimlerin öldüğü merak edilirken, tüm soruların cevabı bu akşam yanıtını bulacak.

SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI!

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali 2. fragmanında yaşananlar izleyenleri şok etti.

Nilay'ın balkondan düştüğü sahnede Nilay'ın ölüp ölmediği merak edilirken Mustafa salona silahla girerek "Kimse kıpırdamasın dedi ve ardı ardına ateş etti. Işıl, Fatih ve Abdulah'ın ölümle burun buruna geldiği anlar ekrana yansıdı. Kimlerin öldüğü merak edilirken, tüm soruların cevabı bu akşam yanıtını bulacak.

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin hayatına odakalanıyor. Doğa ve Fatih, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin çocuklarıdır. Dağa'nın hamlie kalmasının üzerine, çiftin yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından, hem Doğa ve Fatih hem de aileleri kendilerini türlü olayların içinde bulur.

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

KIZILCIK ŞERBETİ KARAKTERLERİ

Barış Kılıç… Ömer

Evrim Alasya… Kıvılcım

Ahmet Mümtaz Taylan… Abdullah

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

Sıla Türkoğlu… Doğa

Doğukan Güngör… Fatih

Ceren Yalazoğlu… Nursema

Şebnem Bozoklu… Meri

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç… Firaz

Feyza Civelek... Nilay

Kızılcık Şerbeti kimler öldü, kaç kişi öldü, kimler diziden ayrıldı? Sezon finalinde Mustafa kimi öldürdü?

Ece İrtem....Işıl

Soydan Soydaş...Kayhan

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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