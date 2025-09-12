Kızılcık Şerbeti, Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk bölümü 13 Ekim 2022'de yayımlanan bir Türk yapımı dram dizisidir. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu Melis Civelek tarafından kaleme alınmaktadır. Her hafta yeni bölümleriyle gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü Show TV ekranlarında yayınlanmıştı. İzleyiciler şimdi hem önceki bölümlerde yaşananları hatırlamak hem de yeni bölümü canlı izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Kızılcık Şerbeti 104. bölüm son bölüm tek parça full hd izleme linki var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM HEYECANI

Yeni sezon tanıtımı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Mustafa'nın açtığı yaraları kapatmaya çalışan ailelerin mücadelesi devam ederken, Kıvılcım ile Ömer arasında yaşanan gerginlik dikkat çekiyor. Abdullah'ın geçirdiği değişim izleyiciyi düşündürürken, Işıl'ın gizli randevusu soru işaretlerine yol açıyor.

Doğa'nın Fatih'e boşanmak istediğini söylemesi ve Firaz'ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema'ya itiraf etmesi, yeni sezonda olayların durulmayacağının göstergesi. Asude'nin yeğeni Asil'in gelişi büyük bir sarsıntının işareti olurken, Firaz'ın "Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim" sözleriyle gönderdiği mesaj sonrası Doğa ve Işıl'ın aynı anda telefonlarına uzanması heyecanı doruğa çıkarıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ömer, Kıvılcım ve yeğenlerini akşam yemeğinde ağırlarken Nursema'nın Firaz'dan özür dilemesi dikkat çekmişti. Pembe'nin ölümü üzerine konuşan Işıl ve Koray'ın sözlerini duyan Mustafa, vicdan azabıyla silahına sarılmıştı.

Nilay, Mustafa'nın yapacaklarından korkarak yardım istemiş ancak balkondan düşmüştü. Işıl'ın düzenlediği "Yaza Merhaba Partisi" kana bulanmış, silahla gelen Mustafa önce Işıl'ı vurmuş, ardından Fatih ile yaşadığı arbedede silah patlamıştı. Hamile olan Kıvılcım yere yığılırken, Mustafa'nın Abdullah'ı nişan aldığı anda duyulan silah sesi herkesi şok etmişti.

DİZİNİN KONUSU

Farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları anlatan dizide, aileler arasındaki kültürel çatışmalar ön plana çıkıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma çabaları Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

Beril'in Sönmez'i kaçırması, ardından intiharı, tüm aileleri sarsan olaylardan biri olur. Mustafa'nın özellikle Nilay'a karşı kötü tavırları isyan ettirirken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkması işleri daha da karıştırır. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya taşıması, yeni krizleri beraberinde getirir.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç - Ömer Ünal

• Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör - Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan - Abdullah Ünal

• Müjde Uzman - Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

SON BÖLÜM YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti dizisi bölümleri Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır. Ayrıca yeni bölümleri ve tekrar yayınları, kanalın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak takip edilebilmektedir.