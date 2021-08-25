Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki Atatürk Çamı alanı yeniden düzenlenecek
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Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki Atatürk Çamı alanı yeniden düzenlenecek

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki Atatürk Çamı alanı yeniden düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında ziyaret ettiği Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı içinde kalan Atatürk Çamı bölgesinde düzenleme çalışması yapılacağı belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında ziyaret ettiği Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı içinde kalan Atatürk Çamı bölgesinde düzenleme çalışması yapılacağı belirtildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Atatürk Çamı mevkisini, Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak atıl halden kurtaracaklarını, halkın kullanımına sunacaklarını belirtti.

Kaymakam Can Aksoy, Milli Parklar ve belediye teknik ekibiyle birlikte alanda incelemelerde bulunduklarını aktaran Acar, "Proje çalışmalarına derhal başlayacağımız mevkiimizde Atatürk'ün sevdiği türküler eşliğinde halkımız hatıra fotoğraflarını çektirecek, çaylarını, kahvelerini içecek, Milli Parkımızın saklı köşesinde dinlenme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aksoy ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında ziyaret ettiği ve şu an Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkımız içerisinde kalan Atatürk Çamı alanının, uzun süren tadilat işlerini hızla bitirip sürekli ziyarete açık hale getirilmesi kararı alınmıştı. Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve teknik ekipteki arkadaşlarımızla alanı yerinde inceledik. İlçemiz ve Milli Parkımız için önemli bir lokasyon olan alanın hızla sürekli ziyarete açılabilmesi için yapılacak çalışmaların planlamasını yaptık. Çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafo merkezi ihalesi 10 Eylül'de

Öte yandan Belediye Başkanı Acar, ilçedeki elektrik kesintilerinin önüne geçecek Yüksek Trafo Merkezi ihalesinin de 10 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki Atatürk Çamı alanı yeniden düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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