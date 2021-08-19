Kızılcahamam'da ragbi ve beyzbol sahasının temel atma töreni yapıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Sahalar mevkisinde başlatılan Ragbi ve Beyzbol Sahası Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Sahalar mevkisinde başlatılan Ragbi ve Beyzbol Sahası Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir projenin daha temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Proje tamamlandığında bu sahanın, ülkenin en önemli spor merkezlerinden biri olacağını belirten Acar, "Türkiye'nin her tarafından ilçemize sporcu akını olacak. Sporun her dalına önem veriyor, doğanın kalbi ilçemizde yapılabilecek tüm spor branşlarını ilçemize getirmeyi istiyoruz. Bu önemli projenin Kızılcahamam'a kazandırılmasında başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, tüm kurumlarımız ve ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan