Kızılcahamam'da okulu "izci kampı"yapımı için incelediler
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Kızılcahamam'da okulu "izci kampı"yapımı için incelediler

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçedeki bir okulun "izci kampı"na uygunluğunu inceledi.

22.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:16
Kızılcahamam'da okulu

Kaymakamı ve Belediye Başkanı , ilçedeki bir okulun "izci kampı"na uygunluğunu inceledi.

Özdere Mahallesi'ndeki okula gelen Aksoy ve Acar, incelemelerde bulundu.

Acar, burada yaptığı açıklamada, izci kampı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İzcilik, eğitici yönüyle çocuk ve gençlerin kendini tanımasına, güvenmesine, sorumluluk almasına, topluma hizmet etmesine ve doğayı koruma duygusunun gelişmesine yardımcı olur." dedi.

Kaynak: AA
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