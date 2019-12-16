Kızılcahamam'da "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı
Kızılcahamam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımıyla yapıldı.
Kızılcahamam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımıyla yapıldı.
Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, 109 mahalle muhtarlarının yanı sıra ilçe protokolü katıldı. Muhtarlar, toplantıda mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini aktardı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, muhtarlara mahallerde belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.