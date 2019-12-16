Kızılcahamam'da "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı
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Kızılcahamam'da "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

Kızılcahamam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımıyla yapıldı.

16.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:52
Kızılcahamam'da

'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam ve Belediye Başkanı 'ın katılımıyla yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, 109 mahalle muhtarlarının yanı sıra ilçe protokolü katıldı. Muhtarlar, toplantıda mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini aktardı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, muhtarlara mahallerde belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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