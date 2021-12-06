Kızılcahamam'da höşmerim yarışması yapıldı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Kızılcahamam Höşmerim'de Yarışıyor" etkinliğine 32 kadın katıldı.

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ilçede bir konferans salonunda düzenlenen yarışmada, höşmerim tatlıları, sunumu, lezzeti ve kullanılan malzemelerin çeşitliliğine göre değerlendirildi.

Kaymakamı Can Aksoy, programda, termal turizmin başkenti Kızılcahamam'ın, gastronominin ve mutfak sanatlarının da merkezi olmaya çalıştığını söyledi.

Adaylar arasından en iyi höşmerim tatlısını yapan usta elleri seçtiklerini belirten Aksoy, anne eli tadındaki yöresel höşmerimi, işletmelerde ve otellerde sunma hedeflerinin olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar da yöresel lezzetleri hatırlamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla etkinliğin yapıldığını anlattı.

Yarışmada birinci Gülsüm Erol, ikinci Bahar Sarı, üçüncüsü ise Fatma Soylu oldu. Seymen gösterisiyle devam eden programda katılımcılara sertifika ve dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışmaya AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

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