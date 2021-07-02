Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, karne törenine katıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, karne alan öğrencilere hediye verdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, karne alan öğrencilere hediye verdi.

Belediye Başkanı Acar, Perihan Erdoğan İlkokulunda, Kaymakam Can Aksoy ve Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yaz tatiline giren öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler dağıtan Aksoy ile Acar, öğrenciler ve velilileriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

Öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik eden Acar, ardından öğrencilere Sıfır Atık projesi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan