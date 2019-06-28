Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Aksakal ve Oğuz'a teşekkür eden Başkan Süleyman Acar, Kızılcahamam'la ilgili projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksakal ve Acar, Başkan Oğuz'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA