KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR
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KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR

KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYBURT'ta, sahur vakti davul çalarak, ramazan geleneğini yaşatmaya çalışan Genç Kızılay üyeleri, mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdıkları manilerle uyandırıyor.

BAYBURT'ta, sahur vakti davul çalarak, ramazan geleneğini yaşatmaya çalışan Genç Kızılay üyeleri, mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdıkları manilerle uyandırıyor.

Bayburt Genç Kızılay üyeleri, ramazan ayında davul çalarak, mahalle sakinlerini sahur için uyandırıyor. Ezana 2 saat kala hazırlıklarını bitirip, sokaklara çıkan gönüllüler, bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. Sokak sokak gezen üyeler, mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdıkları manilerle sahura kaldırıyor. 'Ramazan geldi ramazan, sen sadece evinde kal. Aklın kimsede kalmasın, bu hilal bu günler için var. Sevdiklerin hatırına sen sadece evde kal' manilerini okuyan üyeler, ramazan ayının sonuna kadar bu etkinliği sürdürecek.

3 yıl önce bu projeyi başlattıklarını anlatan Bayburt Genç Kızılay İl Başkanı Hasan Türkoğlu, Amacımız; gelenek ve göreneklerimizi unutturmamak ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Geçen sene koronavirüs süreci olunca biz de manilerimizi değiştirdik, Covid-19'a uygun maniler okuyoruz. Böylece kuralları hatırlatıyoruz. Hiçbir ücret almıyoruz, tamamen gönüllülük esaslı yapıyoruz. Vatandaşlar, camlara, balkonlara çıkınca mutlu oluyoruz. İnsanlarımızın küçük istekleri de oluyor. Mesela ilk gecemizde bir annemizin ekmeği yoktu, hemen ekmeğini temin ettik dedi.

Gönüllü Tuğrul Fidan ise Gönüllülük esasıyla her yıl ramazan ayında davul çalma işine devam edeceğiz, halkımıza bu gelenek ve göreneğimizi gösterdiğimizden dolayı mutluyum diye konuştu.

KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR
KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR
KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR
KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR
KIZILAY ÜYELERİ, 'KORONAVİRÜS' MANİLERİYLE SAHURA KALDIRIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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