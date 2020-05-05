Kızılay'ın kan bağışı davet çağrısına AK Parti ve MHP'li başkanlardan destek
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Kızılay'ın kan bağışı davet çağrısına AK Parti ve MHP'li başkanlardan destek

Kızılay'ın kan bağışı davet çağrısına AK Parti ve MHP'li başkanlardan destek
05.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:44

Kızılay'ın kan bağışı davet çağrısına AK Parti ve MHP'li başkanlardan destek Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türk Kızılay Ege Bölgesi'nin kan stoklarında ciddi bir azalma yaşandı.

Kızılay'ın kan bağışı davet çağrısına AK Parti ve MHP'li başkanlardan destek

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türk Kızılay Ege Bölgesi'nin kan stoklarında ciddi bir azalma yaşandı. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nin başlattığı kan çağrısına destek çağrısına AK Parti ve MHP'nin İzmir teşkilatları da destek vererek kampanya başlattılar.

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Türk Kızılayı'nın kan stoklarında ciddi azalmalar meydana geldi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İzmir il teşkilatları, Kızılay'ın kan sorununa çözüm amacıyla kampanya başlattı. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ile Bornova'daki Hükümet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, vatandaşlara ve partililerine kan bağışı çağrısında bulundu. İl başkanları kan veren vatandaşların yanına giderek kendilerine teşekkür etti. Dr. Gökay Gök de ziyaretler ve basın açıklamasının ardından AK Parti ve MHP il teşkilatları üyeleri birlikte özçekim yaptı.

"Kızılay'ın kan stoklar tükenmiştir"

Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Gökay Gök ise güvenli kan temini programı başladığından bu yana ilk defa Kızılay kan stoklarının bittiğini söyledi. Kızılay'ın topladığı kanın yüzde 90'ının askeri, fabrika, okul, yurt ve üniversitelerden karşıladığını aktaran Gök, "Covid-19 nedeniyle ekiplerimiz kan toplayamadığı için sadece birkaç meydan ve sabit merkezde kan bağışını alıyoruz. Bir de vatandaşlarımız bağışıklık sistemini düşürebilir gibi yanlış bir bilgi veya bana hastalık bulaşır gibi korkudan ötürü kan bağışında bulunmuyor. Ama acil ve sürekli kan ihtiyacı olan vatandaşın kan ihtiyacı devam etmektedir. Kızılay'ın kan stokları tükenmiştir. Biz ramazan ayında özellikle vatandaşlarımızı iftardan önce veya sonra kan bağışına bulunmaya davet ediyoruz. Çok zor günlerden geçsek de biz toplum olarak yardımlaşarak bunun da üstesinden geleceğiz. Hepimiz bir gün hasta, hasta yakını olacağız. Hepimizin bu kana ihtiyacı olacak" açıklamasında bulundu.

"Sıkıntı ortadan kalkana kadar kampanyamız sürecek"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de kan stoklarında sıkıntı olması nedeniyle kampanya yapmaya karar verdiklerini söyledi. Sıkıntılı, zor günler yaşandığını aktaran Şahin, "Allah bu acıları, sıkıntıları bir daha göstermesin. Zor zamanda bizde Sayın Kerem Ali Bey ile anlaşıp buradan düğmeye basalım istedik. Bunu devam ettireceğiz. Sıkıntıyı ortadan kaldırana kadar kampanyamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Covid-19'dan önce olduğu gibi şimdi de rahatlıkla kan verilebilir"

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Covid-19 sürecinde birçok sıkıntının yaşandığını ancak Türkiye'nin bu süreci en az sıkıntıyla atlatan ülkelerin en başında geldiğini belirtti. Hastalığın dışında da bazı sıkıntıların yaşandığını anlatan Sürekli, "Kan stoklarında sona doğru gelindi. İlk defa sıkıntı yaşanıyor. Vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu vesileyle de bizler MHP ve AK Parti teşkilatlarımızla kan verme kampanyası başlatıyoruz. Sürecin başında da yine ilk teşkilatları olarak bir kampanya yapıldı. Kan verme yerlerinde Kızılay tüm izolasyonu sağlamış durumda. Başta AK Parti ve MHP teşkilatlarını davet ediyoruz. Daha sonra da tüm İzmirli hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı Kızılay'a destek olmaya çağırıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Covid-19'dan önce olduğu gibi şimdi de rahatlıkla kan verilebilir" dedi.

Kızılay'ın kan bağışı davet çağrısına AK Parti ve MHP'li başkanlardan destek

Kaynak: İHA

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