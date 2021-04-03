Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti

Suriye'de İdlib'e bağlı Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde Türk Kızılay tarafından yapımı tamamlanan 748 briket ev ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Suriye'de İdlib'e bağlı Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde Türk Kızılay tarafından yapımı tamamlanan 748 briket ev ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, aynı nitelikte toplam bin 300 ev yapmış olacaklarını açıkladı.

Kızılay, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde savaş mağduru Suriyelilere yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri için yapımı tamalanan 748 briket evin teslimi gerçekleştirildi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ilk etapta tamamlanan 748 evin sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "15 gün içinde de geri kalan 540 tanesi sahiplerine teslim edilecek. Bin 300 ev yaklaşık 7 bin insana sıcak bir yuva olacak" dedi.

720 milyon gıda kolisi, 56 bin tır insani yardım malzemesi

Kızılay'ın şu ana kadar destekçileri ve paydaşlarıyla Suriye'ye 56 bin tır insani yardım malzemesi gönderdiğini kaydeden Kınık, "Yaklaşık 128 bin çadır ve barınma malzemesi, yaklaşık 720 milyon adet gıda kolisi, 30 milyon hijyen malzemesi, 2.5 milyon kırtasiye malzemesi, 65 milyon giyim ve battaniye dağıtıldı. Her gün yaklaşık 25 bin ekmek Kızılay fırınlarında pişirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Her yıl Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile devletimiz, AFAD operasyonlarıyla 100 bin ton un, Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçme suyu ihtiyaçlarını gidermek için de kalıcı altyapı sistemlerine destek veriyoruz. Şimdiye kadar İdlib bölgesindeki kardeşlerimize 38 milyon ton içme suyu sevkiyatı yapıldı" bilgisini paylaştı.

"1.7 milyon insan derme çatma çadırlarda yaşıyor"

Bugün açılan evlerin mütevazi, ancak insanlar için çok çok önem arz ettiğini vurgulayan Kınık, "Onların korunması ve sağlığı için, çocuklar için büyük önem taşıyor. Bugün 2 bini aşkın mülteci kampı bulunan Suriye'de en ağır yük İdlib tarafında. 1.7 milyon insan derme çatma çadırlarda yaşıyor. Buradaki hayat çadırlarda devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarımızın tamamının desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde insanlar kalıcı çözümlere bir adım daha yaklaşıyor" şeklinde konuştu.

Mashad Ruhin Briket Ev Proje alanında 400 metrekarelik sağlık ocağı açılışı da gerçekleştirildi ve yerleşkenin içindeki caminin temel atma töreni yapıldı. Yine Türk Kızılay tarafından açılışı gerçekleştirilen oyun parkları ile çocukların savaş psikolojisinden bir nebze de olsa uzaklaşması hedefleniyor. Ayrıca açılışı yapılan fırın ile bölgedeki insanların ekmek ihtiyacı da giderilirken, Sevgi Butik Mağazasıyla da bölgedekiler kendi ürettikleri ürünlerle hem ailelerine hem de bölge ekonomisine katkı sağlamış olacak. - İDLİB

Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızılay İdlib'de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:52:59. #1.16#
title