Kızılay hayırsever işadamına plaket takdim etti

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi otizmli çocuklara verilen hediyeler için destekte bulunan firmaya plaket takdim etti.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi otizmli çocuklara verilen hediyeler için destekte bulunan firmaya plaket takdim etti.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri 2021 yılına girerken özel çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi. Oyuncak, zeka geliştirici oyun ve Türk Bayrağı hediye edilen çocukların yüzlerinden okunan mutluluğu, Türk Kızılayını da sevindirdi. Başkan Ciğer, Opel Aysa firmasına verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Opel Aysa firmasına giderek Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Aydın'a plaket takdim etti. Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılay şubesine teşekkür etti ve desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kızılay Başkanı Ciğer, EGD'nin yönetimini kutladı

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Başkanı Yaşar Ciğer, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek göreve yeni seçilen Başkan Şafak Erel ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, EGD'yi ofis yolu üzerinde bulunan dernek binasında ziyaret ederek Başkan Şafak Erel, Başkan Yardımcıları Hüseyin Orhan ve Vedat Kılıç ile Genel Sekreter Haydar Yağız ile bir süre sohbet etti. Başkan Erel ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Ciğer, Kızılay olarak yaptıkları faaliyetlerin halka duyurulmasını sağlayan tüm basın camiasına teşekkür etti. Kızılay olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Ciğer, EGD'nin yeni yönetimi ile birlikte Ereğli'de güzel çalışmalar yapılacağına inandığını ifade etti. EGD Başkanı Şafak Erel'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi'nin ilçedeki en aktif STK'lar arasında yer aldığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı