Kızılay Denetim Kurulu Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA (İHA) - Türk Kızılay Malatya Şubesi, Kızılay Denetim Kurulu Üyelerini Malatya'da ağırladı. Kızılay Denetim Kurulu üyeleri, Kızılay'ın Malatya'daki fabrika gezisi ardından Malatya'nın tarihi kültürel yerlerini ziyaret ettiler.

Türkiye Kızılay Denetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İsmet Durmuş, Şükrü Can, Dr. Sema Kopuz Yetiş, Av. Umut Yalçın ve Cengiz İpek, ilk ziyaretlerini Türk Kızılay Malatya Şubesine yaparak çalışmaları yerinde gördüler.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Türk Kızılay Denetim Kurulu üyelerinin ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Denetim Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. İsmet Durmuş, Şükrü Can, Dr. Sema Kopuz Yetiş, Av. Umut Yalçın ve Cengiz İpek beyefendi ilk ziyaretlerini Malatya Şube Başkanlığı'na yaparak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Akabinde, Battalgazi'de yer alan tarihi mekanları ziyaret ettiler. Toplantı için Malatya'da bulunan Denetim Kurulu üyeleri Malatya sistem yapıda toplantılarına devam edip fabrika gezisi gerçekleştirdiler. Malatya'ya yaptığı ziyaretlerden ötürü değerli denetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz " dedi. - MALATYA