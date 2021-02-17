Kızılay'dan İdil'de ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılay, Şırnak'ın İdil ilçesinde ihtiyaç sahibi 130 çocuğa mont ve bot yardımında bulundu.

Türk Kızılay İdil Temsilcisi Mehmet Akdeniz, "Minik kalpler ısınsın" sloganıyla başlattıkları kampanyayla yetim ve ihtiyaç sahibi bazı çocukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Akdeniz, "Yeter ki gönüller bir olsun. İnşallah bu kış İdil'de minik yavrularımızı Kızılay'ın sıcaklığıyla saracağız. Bağışlarınızla daha çok insana ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ