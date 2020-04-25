Kızılay'dan Buldanlı ihtiyaç sahiplerine yardım eli Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırladığı ramazan yardımı kolileri ile kavurma paketleri, İlçe Vefa Grubu ve jandarma ekiplerinin koordinatörlüğünde Buldanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırladığı ramazan yardımı kolileri ile kavurma paketleri, İlçe Vefa Grubu ve jandarma ekiplerinin koordinatörlüğünde Buldanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, Türk milletinin savaşta, yoklukta, kıtlıkta, afetlerde bir ve beraber olup lokmasını paylaştığını belirtti.

Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda kolilerini ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade eden Deniz, "İhtiyaç sahibi ailelere kaymakamlıklar ve muhtarlıklar aracılığı ile ulaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahiplerine bu yardım kolilerini ulaştırmaya ve ihtiyaç sahibi ailelerin iftar ve sahur sofralarını bereketlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA