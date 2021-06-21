'Kızıl Maske'nin isim babası
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'Kızıl Maske'nin isim babası

'Kızıl Maske'nin isim babası
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

ÇİZGİ roman dünyasının ilk özel kostümlü kahramanı Fantom'un mor kıyafetini, kırmızıya çevirip, adını da 'Kızıl Maske' olarak değiştiren Aslan Şükür, 25 yıl boyunca çizdiği çizgi roman kapaklarını, şimdi koleksiyonerler için çiziyor.

ÇİZGİ roman dünyasının ilk özel kostümlü kahramanı Fantom'un mor kıyafetini, kırmızıya çevirip, adını da 'Kızıl Maske' olarak değiştiren Aslan Şükür, 25 yıl boyunca çizdiği çizgi roman kapaklarını, şimdi koleksiyonerler için çiziyor. 

Türkiye'de çizgi roman denince ilk akla gelen serilerden Kızıl Maske'nin isim babası Aslan Şükür, artık koleksiyonerler için çiziyor. Çizgi roman dünyasının yaşayan efsanesi olarak anılan 76 yaşındaki Şükür, Amerika'da mor kostümü ile çizilen Fantom'a kırmızı renkli kostüm çizerek, Kızıl Maske'yi yarattı. Şükür, o günleri şöyle anlattı:

"Tay yayınlarının sahibi Sezen Yalçıner, Amerikalılar ile Fantom konusunda anlaşma imzaladı. 'Aslan Fantom yapacağız, ne yapalım?' dedi. Ben de Fatom'u küçükken gazetelerde okurdum. O zamanlar bant olarak yayınlanırdı. Kitap gelince baktık, Amerika'da mor renk üzerine çalışmışlardı. Ben de kahramana mor rengin yakışmayacağını düşünüyordum. 'Mor renk kahramana yakışmaz. Renk olarak göstermiyor. Türkiye'de 1971 yılı. Mor renk delikanlıyı bozar. Bence Kırmızı yapalım' dedim. Daha sonra hem mor renk hem kırmızı renk yaptım. Mor renk pek göstermedi kendini. Kırmızı yaptım, adeleler falan, parlak kırmızı olunca kapak patladı. Kırmızı yaptık ve 'Kızıl Maske olsun adı' dedim. Kızıl Maske'nin kırmızı hali ve isim babası benim diyebilirim."  GENÇLİĞİ RENKLENDİREN RESSAMHediyelik eşya üzerine resimler çizerken dönemin kapak çizerlerinden Yücel Köksal'ın yönlendirmesiyle çizgi romana başlayan Şükür, Tombraks, Zagor, Mandrake, Mister No, Bonanza gibi ünlü romanların kapaklarına da imza attı. Küçükken çizgi roman okumaya çok meraklı olduğunu ifade eden Şükür, "Tommiks Teksas ile başladım okumaya. Kalkar aç karnına onları okurdum. O zamanlar resim merakım vardı. Annemin yemek kitaplarına at, kovboy, silah ve kılıç çizerdim. Küçükken çizgi roman okurken kapaklara bakardık. 'Ne güzel çizilmiş' derdik. Bir gün benim de onları çizeceğim hiç aklıma gelmezdi. 25 senelik çizgi roman çizerliği hayatımda gençler benim kapaklarımla büyüdü. Söyleşilere gelenler, 'Abi seninle büyüdük. Sen bizim gençliğimizi renklendiren ressamsın' diyorlar. Bu hayatta elde edebileceğim en büyük mutluluklardan" diye konuştu. 2 BİN KAPAK, 8 BİN İLLÜSTRASYONBoya ve fırça ile dostluğunun 55 yılı bulduğunu kaydeden Şükür, şunları ifade etti:

"Tombraks, Zagor, Kızıl Maske, Mandrake, Mister No, Bonanza, Jeriko, Yüzbaşı Volkan, Karaoğlan gibi çizgi roman kapakları çizdim. Şimdiye dek 2 bin çizgi roman kapağı, 8 bin de okul kitabı ve dünya klasikleri gibi orijinal çalışmam var. 1971 yılında başladım ve 90'lara kadar çizgi romanlarla 2,3 nesil büyüttüm. O zaman çizgi romanlar çok satıyordu. 1972'de fasikül olarak 45 bin Tombraks, 45 bin Zagor satardı. Mister No çıktığı zaman tirajlar 75 bine vururdu. Bizim zamanımızda dijital yoktu ve hep elle çalışıyorduk. Devir değiştikçe dijitale geçiş oldu fakat o tadı bulamıyordum ben. İlla elle yapmam lazım. Elle çizdiğim için kolleksiyonerler tercih ediyor. İstedikleri çizgi romanın kapağını onlar için çiziyorum. Hala dijitale geçmedim çünkü boyayı göreceğim üzerinde. Boya kokularını alacağım, o rengin içerisinde olacağım. Van Gogh 'Ayçiçekleri' eserini dijitalde yapsaydı müzeler böylesine dolar mıydı?" 


- İstanbul
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası
'Kızıl Maske'nin isim babası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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